“Viaggio nel Dolce Paese”, a Palazzo un reading tra musica e poesia

La musica è il filo conduttore degli ultimi appuntamenti di “Passeggiate d'estate” nei musei civici forlivesi. Mercoledì 24 luglio a Palazzo Romagnoli tocca a “Viaggio nel Dolce Paese”, un reading musicale con Vince Vallicelli.

Chiude la rassegna delle aperture serali di Palazzo Romagnoli (via Albicini, 12) l'incontro, realizzato in collaborazione con il Centro Diego Fabbri, dal titolo “Romagnoli. Viaggio nel Dolce Paese. Note, versi e narrazioni per riscoprire le nostre radici”. Alle 21,00 il Salone dell'incontro si anima con la musica di Vince Vallicelli, Antonio Gramentieri ed Elisa Ridolfi che accompagnano le letture interpretate da Laura Sciancalepore.

Un viaggio dalla Romagna ad ogni altro luogo, dalla tradizione e dal folkolore fino ai giorni nostri. Un reading musicale con le parole dei grandi poeti del "Dolce Paese" che si legano ad una colonna sonora a tinte Blues, suonata dal vivo. Dalle 20,30 alle 23,00 sarà inoltre possibile visitare, con biglietto ridotto (euro 3,00), le Collezioni del Novecento, la Collezione Verzocchi con la saletta dedicata agli autoritratti degli artisti da poco riallestita, e la mostra temporanea “Rocche e Castelli di Romagna nelle tavole di Giordano Severi”.

La partecipazione al reading musicale è libera e gratuita, fino ad esaurimento posti.