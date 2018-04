Vibrazioni sonore con "The free hands project" a Entroterre folk club

Domenica 8 Aprile 2018 alle ore 17:00 sbarca a "Entroterre" The Free Hands Project vibrazioni sonore

Il progetto è un giro del mondo di suoni fra Australia, India, Europa, Africa e America latina.

Le calde sonorità del disco armonico accompagnate da ritmiche e sonorità etniche e moderne. Un lungo viaggio fra brani originali per hand pan scritti da Paolo Marini e suite riarrangiate per l’occasione con una formazione d’eccezione composta, in gran parte, da Maestri della Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli.

Questa la formazione:

Paolo Marini: hand pan - percussioni

Marco Nervegna: sitar - chitarra

Andrea Cantarelli: tabla

Filippo Fiorini: didjeridoo - percussioni