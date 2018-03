"VideoKlipMusik! ": il ritorno a Forlì di Evan Parker

Torna domenica all'Area sismica il "mostro sacro" Evan Parker questa volta in compagnia di Walter Prati, Roberto Masotti per il progetto "VideoKlipMusik!".

"VideoKlipMusik!" è un’esperienza audiovisuale basata sull’improvvisazione che integra continuamente, mettendoli in dialogo, il vedere, il sentire, rumori, silenzio e l’assenza di immagini.

C’è il suono dello strumento reale e di quello elettronico, la combinazione dei due, la presenza di immagini “mute” e il suono associato al video elaborato e rielaborato con l’elettronica. Immagini comunque create ad hoc e controllate live che trasformano la percezione in stretta combinazione con il suono, suggerendo significati diversi, ben oltre la narratività o l’illustrazione. L’articolazione proposta è frutto di una lunghissima collaborazione tra i tre artisti che, nel corso di circa 40 anni hanno messo in comune sensibilità estetiche differenti verso il comune obiettivo della musica d’arte; ne sono testimoni la riedizione del 2017 (la prima uscita fu del 1990) di “Hall of Mirrors – Pulse” e le copertine dei vinili di “Monoceros” (1978) e “Saxophones solo” (1994).

Evan Parker ha sconvolto fin dagli esordi il mondo della musica per il suo solo al soprano, con cui ha trasformato il linguaggio e le tecniche esecutive, incentrando particolarmente la sua esplorazione nella respirazione circolare. La musica che ne risulta è ipnotica, un flusso di suono densamente strutturato, che Parker ha descritto come “l’illusione della polifonia”.

Walter Prati svolge attività di ricerca musicale, da sempre orientata verso l’interazione fra strumenti musicali tradizionali e nuovi strumenti elettronici, frutto dell’applicazione informatica al mondo musicale. D

Roberto Masotti è uno dei fotografi più importanti nel mondo della musica; artista sensibile, pronto a cogliere l’essenza di ogni scena che intende riprodurre, si è fatto conoscere e apprezzare attraverso una serie di immagini, alcune divenute davvero storiche e utilizzate per libri, riviste, copertine di dischi.