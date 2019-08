Un trekking sulle vie dell'acqua

Domenica 1 settembre si parte dalla diga e si scende seguendo il corso del Bidente di Ridracoli per un insolito Trek su “le vie dell’acqua”.



Alle 9.15 ritrovo a Santa Sofia alla fontana di Capaccio, poi passaggio in bus fino alla diga di Ridracoli.Alle 10.00 si procede con una visita guidata alla diga di Ridracoli. Alle 11.00 partenza per il trekking, seguendo il corso del Bidente di Ridracoli.



Lunghezza 11,5 km

Dfficoltà E.

Dislivello in salita 100 m – in discesa 300 m.

Possibilità, per i più allenati, di lasciare l’auto a Santa Sofia paese. In questo caso lunghezza 16 km, difficoltà EE



Rientro ore 17.00 circa

Attività gratuita, prenotazione obbligatoria



Portare: tanta acqua, scarpe da trekking o con suola scolpita, abbigliamento confortevole, snack o pranzo al sacco, k-way, cappellino.



Per informazioni e prenotazioni:

Centro Visita di Santa Sofia 0543 970249

Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli 0543917912