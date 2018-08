Vigilia di Ferragosto in musica con il Luca di Luzio Blues Trio

Nell'ambito della rassegna del martedì sera all'Agriturismo Casina Pontormo di Bertinoro, la vigilia di Ferragosto si colora di sonorità jazz blues martedi 14 agosto dalle 21.30.

La serata musicale prevede il “Luca di Luzio Blue(s) Room Trio” feat. Valentina Monetta composto da: Valentina Monetta alla voce, Luca di Luzio alla chitarra, Samuele Gambarini all'organo Hammond e Max Ferri alla batteria.

Luca di Luzio, chitarrista pugliese, musicista dalla formazione eclettica e dallo stile versatile. Il suo Blue(s) Room Trio è una energica formazione che da anni si è consolidata sulla scena musicale italiana, completandosi con l'hammondista Sam Gambarini e con il batterista Max Ferri. Il repertorio trae ispirazione dal sound dei mitici organ trio anni ’60 corroborato da artisti quali Grant Green, Kenny Burrell, Jimmy Smith e Jack McDuff, alternando brani della tradizione afroamericana a pezzi contemporanei sapientemente arrangiati dall’estro del band leader.

La voce soul di Valentina Monetta incontra il Jazz dell'Organ Trio, in un quartetto che affronta e reinterpreta i generi musicali attraverso una raffinata e godibile esecuzione.

Luca di Luzio suona l'elettrica, l'acustica, la classica e spazia dagli standard alla bossa nova fino al funk, passando per il fusion ed il blues. Ha un talento creativo ed è impegnato in numerosi progetti musicali in cui collabora con molti artisti internazionali.Nel corso della sua formazione musicale da chitarrista ha frequentato seminari e masterclass con Pat Metheny, Mike Stern, Mick Goodrick, Jim Hall, Joe Diorio, John Abercrombie. Nell'ambito della sua carriera concertistica ha collaborato con numerosi artisti italiani e internazionali tra cui Lauren Bush, Marco Tamburini, Max Ionata, Fabrizio Bosso, Paolo Fresu, Massimo Manzi, Javier Girotto, Randy Bernsen e si è esibito in numerosi festival ed eventi internazionali in Europa e negli USA.

Valentina Monetta, cantante Sanmarinese presente sulla scena della musica jazz e internazionale da molti anni, nota al pubblico per aver rappresentato numerose volte la Repubblica di San Marino al prestigioso concorso Eurovision Song Contest.