Vigilia con tombola, panettone e vin brulè

Al Parco Incontro di via Ribolle a Forlì è in programma una serie di iniziative per festeggiare il Natale.

La Vigilia 24 ci si ritrova alle ore 20,30 al Pattinodromo Coperto per la Tombola di Natale con ingresso ad offerta libera.

A seguire, alle 22,30, si tiene l'inaugurazione del Presepe con la benedizione di don Davide Medri della Parrocchia S.Pio X e i Canti Natalizi eseguiti dal Coro.

Al termine Brulè e Panettone per tutti.