Villa Rotta in festa per l'Hospice

Sabato 15 giugno all'interno della manifestazione "Villarottainfesta", organizzata dal Circolo ARCI di Villa Rotta è previsto, presso lo stesso Circolo in via Brasini, 15, l'evento "Insieme per la solidarietà", una serata di beneficenza giunta alla tredicesima edizione, con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore dell’associazione Amici dell’Hospice.

Il programma della festa, che comincerà attorno alle 19,30, prevede la cena e, a seguire, musica dal vivo con la presenza di PM Music. Nel corso della serata interverranno vari rappresentanti delle istituzionali territoriali e referenti dell’associazione Amici dell’Hospice. Informazioni e prenotazioni per la cena: tel. 0543.728374 - 338.8521790.

La cena solidale sarà anticipata la sera prima – 14 giugno alle ore 20,45 – dalla commedia dialettale “E gos dla cocia”, proposta dalla Compagnì dla Zercia.

“La longevità di questa iniziativa benefica – afferma il presidente degli Amici dell’Hospice Alvaro Agasisti – e la generosità degli amici di Villa Rotta nei nostri confronti sono veramente encomiabili e, per noi, rappresentano uno straordinario stimolo per continuare con forza e determinazione le attività di sostegno agli Hospice di Forlimpopoli e Dovadola e i progetti di solidarietà nei confronti delle persone ospiti delle due strutture e in assistenza domiciliare. Grazie all’evento “VillaRottainfesta”, complessivamente nelle prime 12 edizioni sono stati donati alla nostra associazione ben 28.500,00 euro: di questo ringraziamo di cuore gli organizzatori e le aziende sponsor che sostengono l’iniziativa”.