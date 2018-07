Ultimo appuntamento di "Giovedì in Villa Saffi"

Giovedì ultimo appuntamento serale alla casa Museo Villa Saffi, via Firenze, 164, a San Varano, con incontri, musica e laboratori nella splendida cornice del giardino monumentale. Dalle ore 20.30 alle ore 23.00 sarà possibile visitare le stanze al piano terra della dimora storica di Aurelio Saffi, mentre alle 21 bambini e adulti potranno partecipare all'originale laboratorio di manualità “Brilla uno strano volatile in Villa” a cura dell'Associazione “Fantariciclando”. Dalla lettura ad alta voce di “Strega Mentuccia”, fiaba originale di Renata Franca Flamigni, uscirà, attraverso il laboratorio di manualità sul riuso creativo delle materie plastiche, uno dei protagonisti della storia. Al termine, il consueto aperitivo offerto dal Comitato di Quartiere San Varano. La rassegna “Giovedì in Villa” ha visto la partecipazione di tanti visitatori e riprenderà a settembre con altre interessanti proposte. La casa museo, sempre visitabile su appuntamento, è inserita inoltre nel più ampio circuito delle Case Museo dei poeti e degli scrittori di Romagna. (per info: www.casemuseoromagna.it ) L'ingresso è libero. Per informazioni: Servizio Cultura e Musei, via Albicini, n. 12, Forlì; telefono. 0543 712627; musei@comune.forli.fc.it www.cultura.comune.forli.fc.it Facebook, Twitter e Instagram: @MuseiForli