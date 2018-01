Vince Vallicelli porta dal vivo la voce di Freddie Maguire

Si riparte, mercoledì 17 gennaio, coi concerti al Ca’ Leoni Music club di Forlì con un grande evento:

La VINCE VALICELLI & FREDDIE MAGUIRE Band, con Freddie Maguire alla voce- Nahuel Schiumarini, chitarra - Massimo Sutera, basso - Vince Valicelli, batteria, con una variegata scaletta di brani rock n roll, blues, funk, pop, soul.

FREDDIE MAGUIRE è un cantante, compositore e interprete Blues, italo americano, e si distingue per la sua voce melodica, graffiante e grintosa, ma al tempo stesso coinvolgente e profondamente emozionante.

ENZO VALLICELLI in arte " VINCE" è uno dei più noti batteristi rock-blues a livello europeo. Viene considerato in gergo tecnico " Motore Inarrestabile", con un suo groove particolarissimo, anche se nelle sue performance non mancano accenti di creatività, e si accredita un riconoscimento nell'Enciclopedia Italiana del Rock (Arcana Editrice).

Inizio ore 21.30, ma per chi volesse cenare con un ottimo menù a tema, si parte dalle ore 20.00, prenotazione consigliata allo 0543.24344. Ca’ Leoni, corso della Repubblica 23-Forlì.