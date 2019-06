Vini e sapori in strada: due serate per il Sangiovese e l'Albana

Venerdì 7 e sabato 8 giugno la diciottesima edizione di “Vini e Sapori in Strada” (orario: 19-24) porta in piazza della Libertà a Bertinoro le migliori produzioni vinicole del territorio.

In piazza ritorna così acquistare la tasca con il calice per le degustazioni con ben 45 stand in cui assaggiare i vini romagnoli.

Si va dal Sangiovese al Pagadebit, ma un posto d'onore quest'anno è riservato all’Albana. “Alba di giugno”, infatti, è il titolo dell’iniziativa organizzata dal Consorzio Vini di Romagna volta a valorizzare e promuovere uno dei vini simbolo di questa terra, fornendo nuovi spunti e nuove possibilità di conoscenza agli eno-appassionati. L'appuntamento, oltre ad altre località romagnole, non poteva mancare la piazza di Bertinoro.

La serata di venerdì, a partire dalle 19.00, è invece dedicata alla cena conviviale in piazza curata dai ristoratori locali e dal Comitato Gemellaggi di Bertinoro.

Per le prenotazioni: 348.2489029.