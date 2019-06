Vino e arte all'Angolo Mazzini in occasione del Red Carpet di "Meldola in Arte"

Dal 7 al 13 giugno presso lo spazio espositivo Angolo Mazzini si tiene una particolare esposizione, composta da opere di artisti e dalle migliori referenze di cantine locali. La mostra coniuga due elementi di spicco del nostro territorio, l'arte e il vino, e si collega all’iniziativa “Meldola in Arte - Red carpet”. Nel contesto della serie di serate "R’estate in paese" di Meldola, il Comune di Meldola e la sua ProLoco, l’11 giugno si tiene infatti una passeggiata su un tappeto rosso, in cui tanti artisti esporranno lungo il red carpet le loro creazioni e le cantine locali presenteranno i loro prodotti di punta. L’obiettivo dell’esposizione è quello di ricreare quella passeggiata nel centro storico meldolese e farne da vetrina, presentando in anteprima i suoi protagonisti.