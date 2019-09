"Visioni architettoniche" nella Giornata del Patrimonio

L'Associazione ATRIUM, in collaborazione con Vertov Project e col contributo del Comune di Forlì, organizza “Visioni architettoniche. Dibattito e proiezioni di videoarte che attraverso lo sguardo dell'artista contemporaneo rielaborano gli spazi e le architetture”.

L'evento, che si tiene sabato 21 settembre dalle ore 15.00 alle 19.00, alla Casa dello Sport A. Casadei (ex-GIL) in Viale della Libertà n. 2, è inserito nel programma europeo di eventi ed iniziative organizzate in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2019, indette dal Consiglio d'Europa per i giorni 21 e 22 settembre.

A partire dalle ore 15.00 è possibile vedere videoinstallazioni che interpretano il tema del rapporto tra architettura, storia e rielaborazione artistica contemporanea. Sarà possibile veder “Alzajaa(s)”, l'ultimo lavoro di Francesca Leoni e Davide Mastrangelo co-prodotto da Vertov Project e da ATRIUM, a confronto con opere realizzate da Basmati Film e Devis Venturelli sulla medesima tematica.

Le opere sono proiettate in ciclo continuo fino alle ore 19.00.

Alle ore 16.30 è previsto un confronto sul medesimo tema a cui prenderanno parte, Piero Deggiovanni, Critico d'Arte, e i videoartisti Francesca Leoni, Davide Mastrangelo, Saul Saguatti, Audrey Coïaniz e Devis Venturelli.

L'evento si conclude con la presentazione del corso di formazione "Creatività e architettura nell'audiovisivo sperimentale", progettato da Francesca Leoni e Gloria Campanini (CNA Formazione) col sostegno di ATRIUM.