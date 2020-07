Visita con aperitivo alla mostra "Ulisse"

Continuano le visita guidate serali alla mostra Ulisse, con aperitivo di benvenuto al Museo San Domenico di Forlì.

Mercoledì 8 luglio ritrovo alle ore 19.45 con la guida Daniela Caponera di Confguide Forlì Cesena.

La serata prevede un aperitivo di benvenuto nel piazzale antistante il Museo, poi alle 20.20 inizio della visita guidata.

Prezzo: € 23 a persona, inclusi il biglietto di ingresso alla mostra, l’aperitivo e la visita guidata.

Nel rispetto delle norme in vigore il gruppo sarà costituito al massimo da 15 persone per cui è necessario e indispensabile prenotarsi in anticipo via messaggio whatsapp al 3895824286 oppure tramite mail turismo@romagnafulltime.it