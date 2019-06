E' in programma, giovedì 18 luglio, una visita al Giardino delle erbe officinali di Casola Valsenio (RA), un luogo magico che ha l'obiettivo di insegnare, conservare e coltivare piante di interesse medicinale-officinale ed aromatico.

Di proprietà della Regione Emilia Romagna, dal 2016 la Gestione è affidata al Parco della Vena del Gesso Romagnola con conduzione alla Montana Valle del Senio. Il Giardino, inserito nel circuito Museale della provincia di Ravenna e degli orti botanici Italiani, annovera oltre 480 specie di piante officinali utilizzate in cucina, nella medicina, nella cosmesi fin dal basso medioevo, quando venivano lavorate nelle officine dei conventi. Il complesso costituisce un centro di conoscenza e valorizzazione riguardo alla coltivazione ed all'uso delle piante officinali, grazie ad attività e finalità che spaziano dalla ricerca alla divulgazione e dalla sperimentazione alla didattica, coinvolgendo sia esperti che visitatori di ogni età.



PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Ore 9.00: partenza in pullman davanti alla sede di Dinamica, in via A. Vivaldi, 13/a, Forlì

Ore 10.30 – 12.30: Visita guidata al Giardino delle erbe officinali: storia e utilizzi più comuni delle piante officinali

Ore 13.00: pranzo, a base di erbe, presso il Ristorante “Fava”*

Ore 14.30 – 16.30: esperienza di distillazione di olio essenziale, utilizzi e applicazioni degli olii essenziali nei vari settori

Ore 18: arrivo a Forlì



Menù

Antipasto di crostini, Tortelli ortica burro e salvia, Tagliatelle aromatiche, Costoline al lepidio, Arista brasata al forno, Padellata di verdure ai garofani messicano e giapponese, Patate al forno timo rosmarino aglina, Crostata corniole e rose, Caffè, Digestivo e bevande incluse



Quota per partecipante: € 90 (la quota comprende pullman, visita al giardino, pranzo).

Termine per l’iscrizione 12/07/2019.

Per informazioni e iscrizioni: 0543 724670; segreteria.fc@dinamica-fp.it; 3382617213.

La visita si svolge solo in caso di raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.