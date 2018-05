Visita guidata al museo archeologico tra erbe e spezie

Sabato 19 maggio, dalle ore 20 alle ore 23, il MAF partecipa alla Festa e Notte dei Musei 2018 offrendo ai visitatori un’apertura straordinaria, in orario serale, con biglietto di ingresso a 1 euro, comprensivo di una suggestiva visita guidata polisensoriale in notturna al museo.

"Erbe e spezie:...con il naso nella storia", questo il nome della visita guidata al MAF - Museo Archeologico “T. Aldini” di Forlimpopoli. Una visita guidata polisensoriale tra antichi reperti e nuovi profumi in collaborazione con Slow Food - Condotta di Forlì.

Il percorso si svolgerà a più voci tra le sale del Museo dove archeologia, culture e sensi si uniranno in una unica esperienza. L’olfatto sarà il filo conduttore per le degustazioni dedicate agli aromi che hanno profumato i piatti durante diverse epoche storiche.

La visita, organizzata da Fondazione RavennAntica e Slow Food Condotta di Forlì, si terrà alle ore 21.

E’ consigliata la prenotazione.

Il costo di 1 euro, è compreso nel biglietto di ingresso al Museo

Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 0543 748071 o scrivere a info@maforlimpopoli.it

Approfondimento del percorso (a cura di Slow Food)

Il senso più antico, l'olfatto, ci permette di viaggiare nella cucina e diventa filo conduttore per le degustazioni dedicate agli aromi che hanno profumato i piatti nelle epoche storiche: alcuni cenni di fisiologia olfattiva permettono di capirne il funzionamento e l'utilizzo vitale nella preistoria per riconoscere ciò che era commestibile; verranno assaggiate alcune ricette popolari a base di erbe e spezie per raccontare i cambiamenti negli usi culinari di ieri e di oggi, si imparerà a comparare e riconoscere aromi veri e falsi con il naso e con le etichette per poterne fruire anche negli ambienti domestici in modo naturale qualche indicazione per crearsi un piccolo erbario sul balcone di casa per continuare a farsi le tisane in tutte le stagioni.

Continuano i percorsi culturali Quadri e Forchette alla Sala rossa, Musei San Domenico Dalle 15.30 alle 16.30, Forlì

I prossimi appuntamenti: 16, 30 Maggio e 6 Giugno

Durata 45 minuti iscrizione obbligatoria e gratuita telefonando Centro Diego Fabbri 0543 30244; info@centrodiegofabbri.it