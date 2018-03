l calendario di eventi “Storie di genti, armi e fortezze tra Romagna toscana e Romagna pontificia”, proposto dalle Pro Loco di Forlimpopoli, Castrocaro Terme e Terra del Sole, entra nel vivo con il primo appuntamento: la visita guidata della fortezza medicea di Terra del Sole. Questa domenica, 11 marzo, alle ore 15 partirà un percorso guidato alla scoperta dei segreti di questa città ideale voluta da Cosimo I De Medici come capitale della Romagna toscana. L'itinerario si snoderà fra le vie del paese, soffermandosi presso la chiesa di Santa Reparata e alcune sale del palazzo Pretorio, oltre a visitare il castello di porta romana. Il ritrovo è invece fissato all'altra porta, quella fiorentina. Il costo della visita, che sarà condotta per l'occasione da Sergio Triani, è di 7 euro per gli adulti e 5 per i bambini dai 6 ai 14 anni. Gratuito sotto i sei anni. La visita alla fortezza medicea di Terra del Sole si ripeterà ogni seconda domenica del mese, con le stesse modalità, fino al 10 giugno prossimo. Questo itinerario è curato da Confguide Forlì Cesena e Romagna Full Time all'interno del progetto unitario di promozione territoriale a cui collaborano anche l'Ente Palio di Santa Reparata e della Romagna toscana, l'associazione Amici di Don Dario, la scuola musicale 'G. Rossini' di Castrocaro Terme e Terra del Sole, la scuola musicale 'Dante Alighieri' di Bertinoro e il consorzio di promozione turistica Living Romagna. Il prossimo appuntamento della rassegna è con “500 passi a Forlì: emozioni attraverso i 5 sensi” che si svolgerà sabato 17 marzo, con partenza alle 16 davanti ai musei San Domenico. Un itinerario alla scoperta delle opere cinquecentesche all'interno della chiesa della Ss. Trinità e dell'Abbazia di San Mercuriale, con tappe dedicate al tatto con un laboratorio di stampa a ruggine presso 'Il Guado', all'olfatto con le spezie e i profumi presso l'erboristeria Demetra, e al gusto con i pani di grano antico e il vino rosso di Romagna del Verdepaglia Bistrò.