Visita guidata libera al borgo medievale di Castrocaro Terme

Domenica 20 maggio è in programma una visita guidata ad aggregazione libera per scoprire e riscoprire la storia e l'architettura di Castrocaro, antica capitale della Romagna Fiorentina. La visita illustrerà la storia della città, dalla fondazione fino al moderno termalismo. Per l'occasione sarà eccezionalmente possibile visitare il Battistero di San Giovanni alla Murata e il Palazzo Lucarelli, sede della ex-Pensione Vespignani, con le sue preziose decorazioni stile Liberty firmate Officina Matteucci – Faenza.

L'iniziativa, a cura delle Pro Loco di Forlimpopoli, Castrocaro Terme e Terra del Sole e di Romagna Fulltime, con la collaborazione di Confguide Forlì-Cesena, si inscrive nel progetto di animazione territoriale “Storie di genti, d’armi e fortezze tra Romagna Toscana e Romagna Pontificia”, attività collaterale alla mostra “L’Eterno e il Tempo tra Michelangelo e Caravaggio”.