In attesa della Befana un tour alla scoperta di Terra del Sole

Aspettando la venuta della Befana in Piazza d’Armi, il consueto appuntamento alla scoperta di Terra del Sole sarà questa volta dedicato ai bambini e ai loro genitori. La visita guidata (con ritrovo all'esterno di Porta Fiorentina) mostrerà ai più piccoli, ma anche ai loro interessati accompagnatori, i segreti di una vera e propria città fortezza del Cinquecento, una macchina da guerra inespugnabile che fu così ben pensata che nessun nemico provò mai neanche ad avvicinarsi alle sue mura. Ci si muoverà tra le porte, i borghi, i palazzi e i castelli della “Citta del Sole”, visitando anche i presepi allestiti in occasione delle festività nel porticato del Palazzo dei Commissari. E' prevista la prenotazione obbligatoria entro venerdì a Romagna FullTime (via mail a turismo@romagnafulltime.it, oppure via sms a 389-5824286 oppure via messaggistica Fb , oppure contattando Daniela Caponera al numero 349 445 9598 o inviandole una mail a danicapo1@virgilio.it). Domenica, invece, Chiara Macherozzi terrà una visita guidata alla scoperta degli animali simbolo racchiusi nei testori storico artistici del centro di Forlì. Il ritrovo è previsto alle 14.30 davanti alla Basilica di San Mercuriale