Visita straordinaria di Pasqua alla mostra “L’eterno e il tempo tra Michelangelo e Caravaggio”

Sabato 31 marzo Confcommercio Ascom Cervia in collaborazione con Cervia Turismo organizza una visita guidata alla grande mostra "L’eterno e il tempo tra Michelangelo e Caravaggio" (10 febbraio / 17 giugno 2018) a cura della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì presso i Musei San Domenico.

La mostra è dedicata al Cinquecento e propone un percorso inedito tra i capolavori del Rinascimento italiano.

La partenza in bus riservato è fissata alle ore 14.30 presso Torre San Michele in Piazza Andrea Costa a Cervia. Il rientro in hotel è previsto entro le ore 19,00.

La quota di iscrizione, grazie al contributo di Confcommercio Ascom Cervia, è di soli € 15,00 e comprende il biglietto di ingresso, la guida specializzata e il viaggio in bus.

Per iscrizioni potete contattare Cervia Turismo entro venerdì 30 marzo ore 12.00.