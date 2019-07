Visite, aperitivo e cena in piazza con i cuochi della Brigata del Diavolo

Venerdì 2 agosto i cuochi della Brigata del Diavolo sono a Modigliana per una straordinaria cena in Piazza Pretorio.

Dell’inesauribile miniera di bellezze e interessi che la Romagna offre, Modigliana, piccola elegante cittadina medievale, racchiude un concentrato talmente ricco da esser prescelta come 4 tappa del calendario eventi della Brigata del Diavolo - Romagna Osteria la carovana di cuochi itinerante impegnata portare “il buono nel bello”



Venerdì 2 agosto è dedicato alla scoperta di questo paesaggio dove storia, arte, natura e cultura enologica creano una miscela feconda, con fermenti di vitalità e coraggiosa intraprendenza soprattutto nell’ambito delle aziende vitivinicole, consorziate nel progetto Stella Dell’Appennino. In quest'occasione la Brigata del Diavolo, con i 5 cuochi protagonisti, si produce in un menu in grado di valorizzare l’ampia e pregiata gamma di vini in degustazione dall’aperitivo alla cena.

In programma oltre alla gustosa cena anche tante visite guidate.

Il Programma della giornata

17:30 - visita alla Casa Museo Don Giovanni Verità a cura di Vincenzo Staffa

18:00 - visita alla Roccaccia a cura di Vincenzo Staffa



18:45- un itinerario nella Pinacoteca Comunale Silvestro Lega



19:45 Aperitivo con i vini di tutte le aziende di “Modigliana, Stella dell’Appennino”Agrintesa, Balìa Di Zola, Castelluccio, Il Pratello, Il Teatro, La Casetta Dei Frati, Luva, Mutiliana, Torre San Martino, Villa Papiano

e intanto "Rievocazione storica del baratto di Maria Stella" - Musica e canti popolari a cura del gruppo Ciapa Cialdini



20:30 Cena in Piazza Pretorio (In caso di maltempo l'evento si terrà nella sala Pietro Alpi ex chiesa di San Rocco) dai cuochi della Brigata del Diavolo (Giorgio Clementi Osteria dei Frati Roncofreddo, Massimiliano Mussoni La Sangiovesa Santarcangelo di Romagna, Paolo Bissaro La Canonica Casteldimezzo, Remo Camurani Ca’ Murani Faenza, Silver Succi Quartopiano Rimini)



Menù

Cagnolo rifreddo alla brace panna acida affumicata porcini ed erbe

Frico di verdure maionese di peperoni e formaggio bazzotto

Risotto all'acqua vegetale, canocchie, e ragù di crostacei alla bisque, con erbe selvatiche

Lasagna tiepida alle melanzane con crema di squacquerone riposato, sugo di pomodoro e pesto di maggiorana

Trancio di spigola d'amo patè di zucchine, parmigiano, pinoli e limone fermentato

Cappello del prete di vitello, cremoso di piadina, cipolla caramellata e salsa Mutiliana ibbola

La pesca... terra di mandorle e salsa pesca al timo