Visite e percorsi culturali alla Rocca delle Caminate

Continuano le aperture del fine settimana alla Rocca delle Caminate: il castello è aperto sabato 11 e domenica 12 luglio (e nei week end di tutta l’estate) dalle ore 10,00 alle ore 19,00, con l’ultimo ingresso alle ore 17,30.

Per visitare il Castello le tariffe sono le seguenti: euro 7,00 (fino a 12 anni ingresso gratuito): i giovani dai 12 ai 18 anni e gli over 65 possono accedere con il biglietto ridotto di euro 5,00, mentre le persone diversamente abili e i loro accompagnatori usufruiscono dell’ingresso gratuito.

Per tutti coloro che salgono alla Rocca per la visita è disponibile il percorso culturale composto da 24 pannellature, divise in due parti: la prima racconta la storia millenaria dalle origini, mentre la seconda si sofferma sulle vicende del Novecento.

Inoltre è scaricabile gratuitamente da Appstore (IOS) e Google Play (Android) la App “Rocca delle Caminate”, ricca di informazioni e immagini al fine di approfondire i contenuti del percorso culturale: in più può essere utilizzata anche come audioguida, attivabile tramite QR Code di fronte ad ogni postazione del percorso stesso.