Una visita seguendo le tracce di mulini e canali storici

Domenica 13 ottobre, alle 9.00, parte una visita guidata in due tappe per scoprire le tracce dei mulini e dei canali storici di Forlimpopoli.



Partendo dalla collezione del museo archeologico, si potranno scoprire alcune delle attività che caratterizzavano la città nei secoli scorsi, come ad esempio la coltura e il commercio del guado. Nella seconda parte delle visita i partecipanti cammineranno lungo l’attuale canale Ausa fino allo Spinadello, per immergersi nella natura che circonda il vecchio acquedotto.



Presso il museo sarà inoltre visibile la mostra fotografica “Pietro Zangheri e la Natura della Romagna“.



Al termine della visita in museo, breve spostamento con mezzi propri presso Selbagnone dove partirà la passeggiata lungo il canale Ausa fino ad arrivare alla sua confluenza con il fiume Ronco. La passeggiata sarà a cura di una guida ambientale escursionistica abilitata alla professione ai sensi della L. 4/2013 (maggiori dettagli su www.spinadello.it).



Costo: 10 €, 4 € per gli under 18.

Informazioni e prenotazioni: Maf Museo Archeologico 0543 748071