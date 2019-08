La diga dal basso: una visita per scoprire la storia del gigante di Ridracoli

Una visita guidata alla diga di Ridracoli dal basso, al tramonto in compagnia di chi negli anni '70 '80 ha visto e partecipato alla sua costruzione.



All'interno dell'iniziativa RI.vive - Nuove storie dal vecchio borgo di Ridracoli, sabato 24 agosto, ritrovo alle 18.15 presso la biglietteria della diga, si scopre com'era la vallata di Ridracoli prima della costruzione del muro e si ammira la diga dal basso. E poi si scopre com’è fatta dentro, quali sono i sistemi di controllo con una visita guidata ai cunicoli interni alla diga di Ridracoli.



Per partecipare all'iniziativa è necessaria la prenotazione entro il giorno precedente (o fino ad esaurimento posti) al numero 0543917912 comunicando nome e cognome, numero di un documento d’identità valido e data di nascita di tutti i partecipanti.



Costo: supplemento di €4 sul biglietto d’ingresso. (10€ il biglietto famiglia 2 adulti e 2 bambini – gratuito sotto a un metro di altezza)



Diga ed Ecomuseo nella giornata del 24 agosto saranno aperti ad orario continuato dalle 9.00 alle 19.00



Dopo la visita guidata nel borgo di Ridracoli vi aspettano musica, aperitivo e cena in collaborazione con:

Agriturismo il Molino, Agriturismo La Barroccia e Agriturismo Campo Rosso