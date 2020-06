Visite guidate per scoprire le bellezze del giardino botanico

Doppio appuntamento domenica 19 luglio, alle ore 11.00 e alle ore 15.30, per una visita guidata gratuita alla scoperta del Giardino Botanico di Valbonella a Corniolo.

Obbligo di mascherina da utilizzare durante le soste e in ogni momento in cui non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza. E'consigliata la prenotazione, posti limitati. Nel mese di luglio il Giardino sarà aperto Giovedì 9.00 - 13.00 Venerdì, sabato e la domenica con orario 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00.

L'ingresso al Giardino è gratuito. Prenotazioni a: IDRO Ecomuseo delle Acque di Ridracoli - 0543 917912 - ladigadiridracoli@atlantide.net Centro Visita del Parco di Santa Sofia, 0543 970249 -cv.santasofia@parcoforestecasentinesi.it