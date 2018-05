Nel tour alla scoperta di Forlì anche piadine fatte con vari tipi di grani antichi

Un fine settimana ricco di appuntamenti fra Forlì, Castrocaro e Terra del Sole, all'interno della rassegna “Storie di genti, armi e fortezze tra Romagna toscana e Romagna pontificia” evento collaterale alla mostra “L'eterno e il tempo tra Michelangelo e Caravaggio”. Si contrapporranno le fortezze medicee di Castrocaro e Terra del Sole con quelle di pianura di Forlì e Forlimpopoli nel convegno “Le architetture militari del Cinquecento sul confine tra la Romagna toscana e lo Stato Pontificio: Castrocaro, Monte Poggiolo, Terra del Sole, Forlì, Forlimpopoli” che si terrà sabato mattina alle 9,30 al palazzo dei Commissari a Terra del Sole. Dopo la presentazione di Elio Caruso, presidente della Pro Loco di Castrocaro, e i saluti del sindaco, Marianna Tonellato, svilupperanno il tema i relatori Domenico Taddei, “La rocca di Castrocaro e le Cannoniere”; Giuseppina Carla Romby, “Le fortificazioni di confine tra lo Stato pontificio e la Romagna toscana”; e Cesare Bazzoni, “Ai confini del Granducato di Toscana: la fondazione di Terra del Sole, la città invisibile”. L'ingresso è gratuito.

Visite guidate

Nel pomeriggio a Forlì, con ritrovo davanti ai musei San Domenico alle 16,15, partirà la visita guidata “500 passi a Forlì: emozioni attraverso i 5 sensi”. Il percorso all'interno del centro storico del capoluogo prevede la pala d'altare di Menzocchi, ospitata nella chiesa della Ss. Trinità, e la cappella Mercuriali nell'Abbazia di San Mercuriale. Inoltre laboratori di spezie e profumi all'interno dell'erboristeria Demetra, stampa a ruggine nella stamperia Il Guado, piadine realizzate con vari tipi di grani antichi e un buon bicchiere di rosso al Verdepaglia Bistrò. Il costo del percorso, promosso dal consorzio turistico Living Romagna, è di 7 euro. Per informazioni 333 7204218. Domenica alle 16 prende il via invece la visita guidata alla fortezza medicea di Terra del Sole, ritrovo e partenza presso porta fiorentina. La visita è promossa da Romagna Full Time e da Confguide Forlì-Cesena. Il costo della visita è di 7 euro per gli adulti e 5 per i bambini dai 6 ai 14 anni. Gratuito sotto i sei anni. Per prenotazioni: 389 5824286.

Mostre

Nel fine settimana sarà anche possibile visitare le mostre: "Le Città Fortezze Medicee Terra del Sole, Sasso Simone, Cosmopoli - Porto Ferraio, Livorno" allestita presso palazzo pretorio a Terra del Sole; "Il Capitanato di Castrocaro e della Romagna fiorentina nel Cinquecento" e “Maioliche del Cinquecento tra Romagna e Toscana”, allestite presso la fortezza di Castrocaro. Le iniziative sono promosse dalle Pro Loco di Forlimpopoli, Castrocaro Terme e Terra del Sole, in collaborazione con il consorzio turistico Living Romagna, l'Ente Palio di Santa Reparata e della Romagna toscana, Romagna Full Time e Confguide Forlì-Cesena.