Per la Beatificazione di Benedetta anche cinque itinerari culturali per scoprire le bellezze di Forlì, Terra del Sole e Bertinoro

La beatificazione di Benedetta Bianchi Porro richiamerà tante persone nella città e nel territorio e per questo proprio per far conoscere le bellezze locali sono stati preparati ben cinque itinerari culturali gratuiti: tre a Forlì e due nelle immediate vicinanze. Gli itinerari a Forlì saranno dedicati alle chiese, ai palazzi storici e alla Pinacoteca Civica. Ben quattro guide turistiche professioniste del settore guideranno i partecipanti che vorranno conoscere la città: Sabrina Reali guiderà l’itinerario intitolato “le bellezze della fede in città: antichi monasteri e chiese” con ritrovo alle 15.15 alla chiesa della Trinità in piazzetta Melozzo; Laura Della Godenza guiderà il percorso intitolato “le bellezze nei palazzi in città” con ritrovo dei partecipanti alle 15.15 a palazzo Gaddi in corso Garibaldi; Silvia Sansovini guiderà i visitatori nella raccolta civica della Pinacoteca con ritrovo alle 15.15 ai Musei di San Domenico.

Benedetta Orlati guiderà l’itinerario a Terra del Sole con ritrovo alle 15.15 a Palazzo Pretorio, mentre a Bertinoro Enrico Bertoni e il suo staff guideranno i partecipanti nella visita al Museo Interreligioso, la rocca vescovile, la Giudecca, colonna degli Anelli per terminare alla Cattedrale, con ritrovo alle 15.15 nel parcheggio della rocca vescovile a Bertinoro. "Abbiamo voluto creare questi itinerari culturali - spiega l’ideatrice Serena Vernia della Fondazione Benedetta Bianchi Porro - perché la festa continui nell’entusiasmo della conoscenza del territorio nel quale è vissuta la beata Benedetta. Dovremo essere pronti sempre di più al turismo e ai pellegrinaggi, che già in parte si svolgono nel nostro territorio, con itinerari religiosi e civili che permettano di conoscere il nostro territorio, ricco di bellezza e di opere significative". Per gli itinerari l’aggregazione potrà avvenire anche poco prima della partenza recandosi al punto di ritrovo indicato.