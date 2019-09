Alla scoperta della Forlì scomparsa con "Il Foro di Livio"

Cosa succedeva nel monastero di Santa Febronia? E dov'era San Martino in Castello?

Alessandro Graziani con l'associazione “Livia” e Umberto Pasqui, curatore del blog di storia locale “Il Foro di Livio” su ForlìToday, accompagnano alla scoperta di una Forlì invisibile. Una camminata serale inizia dal Duomo alle 21 di mercoledì 18 settembre per tornare al luogo di partenza circa un'ora e mezza più tardi.

Nel frattempo, attraverso alcune tappe in luoghi completamente stravolti dalla storia, si cerca di immaginare, sulla base di racconti e documenti di archivio, come fossero quegli angoli di città perduta. Si tratta dunque di una visita guidata insolita, a offerta libera.

Per fini organizzativi è preferibile prenotare al 334 3455196 (solo attraverso sms o whatsapp, no chiamate), o via posta elettronica a: zardinforli@gmail.com, oppure attraverso Facebook, comunicandolo via messaggio alle pagine “Il Foro di Livio” e “Zardin”. Se si dovrà rimandare per maltempo o ci saranno altri inconvenienti, gli iscritti saranno informati via messaggio.