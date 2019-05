Visite guidate gratuite al giardino botanico di Valbonella

Tutte le domeniche del mese di giugno al Giardino Botanico di Valbonella , dalle ore 11.00 alle ore 12.30, si terranno delle visite guidate gratuite alla scoperta della Flora del Parco Nazionale e dell’Appennino. Durante la visita guidata l’operatore del Giardino potrà rispondere alle vostre domande e curiosità. Oltre alla flora, si andrà alla scoperta anche della fauna che popola il giardino, in particolar modo nel mondo degli anfibi.



L’iniziativa è gratuita e non necessita di prenotazione.



Ricordiamo che in caso di forte maltempo il Giardino rimarrà chiuso.



Per informazioni:

Segreteria unificata con IDRO Ecomuseo delle Acque di Ridracoli 0543 917912

Centro Visita del Parco di Santa Sofia 0543 970249