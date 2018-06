Visite guidate sotto e dentro la diga di Ridracoli

Tornano le visite guidate ai piedi del gigante di Ridracoli: sabato alle ore 15.00 con ritrovo presso la biglietteria della diga entro le 14.45, si potrà ammirare la diga dalle sue viscere.



Avete mai visto la diga dal basso? Vi siete mai chiesti com’è fatta dentro? Quali sono i sistemi di controllo?

Visite guidate ai cunicoli interni alla diga di Ridracoli per scoprire cos’è un pendolo rovescio o uno stramazzo triangolare e via dicendo. Una visita emozionante ed esclusiva possibile solo se accompagnati da un esperto.



A seguire visita guidata a Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli, completamente rinnovato.



Per partecipare all’iniziativa è necessaria la prenotazione entro il giorno precedente al numero 0543 917912 oppure scrivendo a ladigadiridracoli@atlantide.net e comunicando il numero di un documento e il numero dei partecipanti.



Costo 3,00€ oltre al prezzo del biglietto d’ingresso