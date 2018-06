"Vitignanostock", alle Caminate torna la carica del rock

Venerdì e sabato torna l'ormai tradizionale manifestazione musicale "Vitignanostock", ospitata nella cornice del parco del castello di Rocca delle Caminate: due serate di musica ed eventi per tutte le orecchie e per tutti i gusti. Di seguito il programma completo.

VENERDI' (a partire dalle 19) - La “Ten Band” composta dagli allievi del Fourmusic studio di Forlì si esibirà eseguendo i brani più famosi della storia del rock; D'anyMa, lab-sartoriale meldolese, presenterà la sua nuova collezione “RockStyle” con un fashion-mob. Gli “Scaricatori” porteranno sul palco il loro “Traditional Italian Gipsy”, un genere che unisce Django Reinhardt a Raoul Casadei passando per la musica tradizionale cubana; Wild Party con musica elettronica a cura dello storico DJ e producer Sandro Russo affiancato dai dj MDV Gianni S e Timothy.

SABATO - Il format della seconda serata è quello tradizionale del Vitignanostock: 5 band live a partire dalle 19 e a seguire party rock con dj set de “Il Piccio”. Headliner della serata saranno i Rain (Hard Rock, Bologna). La storia dei Rain inzia nel 1980 a Bologna e nel tempo ha visto il susseguirsi di tre generazioni di musicisti che hanno contribuito a forgiare il sound inconfondibile della band. I Rain hanno alle spalle live in tutta Europa e hanno condiviso il palco con The Darkness, Wasp, Black Label Society e così via.

Durante la serata si esibiranno anche Halflives (Pop Rock, Modena), The Bronze Bananas (Beat, Rock and Roll, Forlì), So Long (Brit Rock, Cesena) e The Specters (Punk Rock, Cesena). Tra una band e l'altra il collettivo forlivese Battito presenterà il libro "Battito. Libera raccolta di libere parole" con letture di racconti e poesie. L’ingresso è gratuito. L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo.

A cornice degli eventi saranno presenti stand gastronomici ed espositori di arte e artigianato tra cui la mostra fotografica del collettivo Tesori Abbandonati. Aperitivo e cena nel parco saranno accompagnati dalla selezione musicale di Radio Jump. L’iniziativa ha il patrocinio della Provincia di Forlì-Cesena e del Comune di Meldola e si svolge in collaborazione con la Pro Loco di Meldola.