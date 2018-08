Vivaldi Six: la musica del "prete rosso" nella pieve

Due violoncelli, una chitarra e Vivaldi. Questa la semplice ed intrigante ricetta del nuovo concerto proposto da ENTROTERRE FESTIVAL Sabato 4 agosto, ore 21.30, alla Pieve di Polenta (Bertinoro) nel suo percorso ClassicoAntico. Si potrebbe dire che tre per sei fa Vivaldi Six; Giovanni Ricciardi, Luigi Pretolani al violoncello e Claudio Piastra alla chitarra eseguiranno infatti le sei sonate per violoncello di Vivaldi.

Una stuzzicante occasione, oltre che per godere della musica immortale del “prete rosso” per rivedere sul palco, da violoncellista, il forlivese Luigi Pretolani, oggi più noto al pubblico come presidente di Romagna Musica Soc. Coop. ma con, alle spalle, un importante passato (mai veramente passato) da violoncellista.

Ingresso: interi €10 ridotto €8 ridotto residenti €6