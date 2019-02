Giovedì 21 febbraio, ore 18.30, va in scena il concerto "Voce di mille voci. Il canto popolare" con la cantante Elisa Ridolfi e il chitarrista Riccardo Bertozzini al “Caffè del Teatro” di Forlì.

L'incontro sarà un viaggio alla scoperta del canto popolare, letto in una prospettiva differente; la voce come strumento di memoria collettiva, di condivisione di storie reali e realistiche, capaci di tenere in vita lotte sociali e percorsi individuali, tra sacro e profano, a cui intere nazioni si sono affidate e identificate.

Ingresso libero.