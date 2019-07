Tante voci sul palco per cantare la luna

In una serata dedicata alla Luna non si dimenticano coloro che l'hanno sempre celebrata: i poeti, i cantanti, i malandrini e gli innamorati. Tutti elementi che in terra di Romagna abbondano: la poesia lunatica da Pascoli a Stecchetti, Paolo e Francesca, il Passator “cortese”.



Le voci della sera vengono celebrati sabato 20 luglio a Castrocaro Terme con una serata di grande musica in piazza Machiavelli. Dalle ore 21 si alternano sul palco il Trio Iftode e la soprano Natascia Placci a cui seguono il baritono Raffaello Bellavista e Daniel Giulianini.

Presenta la serata Chicco Fabbri.

Ingresso libero.

