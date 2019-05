"Voler bene alla Terra", il mercato contadino di Civitella ospita lo Slow Food Day 2019

Ore 8,30 _ Apertura del mercato

Ore 11,00 _ Presso lo spazio Slow Food del mercato, laboratorio “Spunti e spuntini” dedicato alle erbe officinali e alle erbe spontanee. Il laboratorio è gratuito ed è a cura di Micaela Mazzoli. formatrice Slow Food, e dei produttori del mercato.

Ore 13,00 _ Il pranzo della Terra

Al termine dell’oramai consueto mercato domenicale, alle ore 13 si terrà, all’aperto, il pranzo della Terra. "Allestiremo una grande tavolata che occuperà la strada porticata adiacente a piazza Matteotti, e chiunque potrà partecipare al pranzo. Tutte le portate saranno realizzate utilizzando i prodotti dei produttori del mercato stesso: alcuni dei produttori, insieme ai volontari di Slow Food e della locale Pro Loco, si cimenteranno nella preparazione dei piatti" dicono dall'organizzaione

"Questo pranzo vuole essere innanzi tutto un momento conviviale tra produttori, volontari, amministratori, cittadini e frequentatori del mercato, per conoscersi meglio, scambiarsi opinioni. Ma anche per “testare” e conoscere i prodotti del mercato.

And last, but not least, festeggiare insieme lo Slow Food Day, che si celebra tutti gli anni in tutto il mondo, per ricordare a tutti la terra e i suoi prodotti, l’importanza di mantenere la biodiversità, l’importanza di sostenere i piccoli produttori che danno da mangiare a oltre l’80% della popolazione mondiale, l’importanza di avere una agricoltura sostenibile ed equa. Sembra strano ed eccessivo, ma dietro un pranzo le motivazioni sono tante e tutte importanti".

Questo il menu:

Antipasto con salumi, formaggi, giardiniera e frittata dell’orto

Lasagnetta alle verdure di stagione

Grigliata mista di carni suine

Insalata di erbe di campo

Dolci, biscotteria e… ciliegie!

Finale con il caffè Huehuetenango, Presìdio Slow Food, preparato da Vittorio Maltoni

Il pranzo sarà accompagnato dai vini di: La Cantina del Ponte, Pertinello

La quota per partecipare al pranzo è di € 23,00 tutto compreso

Il numero di posti è limitato. Si richiede quindi la prenotazione al massimo entro le 9,30 di domenica 2 giugno

Menu vegetariano da richiedere al momento della prenotazione.

Contatti: volerbeneallaterra@gmail.com

PRENOTAZIONI PRANZO: paolo maroni 347 2379020