Colloqui conoscitivi per diventare clown di corsia

E' arrivato il momento per diventare un clown di corsia. In vista del corso base in programma il 25-26-27 ottobre VIP Forlì Onlus sta organizzando i colloqui conoscitivi, primo step per entrare a far parte del magico mondo della clownterapia.



Per chi fosse interessato è ancora possibile incontrarsi con il direttivo e svolgere il colloquio conoscitivo anche privatamente. Per fare ciò è nesserario fissare un appuntamento scrivendo alla mail direttivovipforli@gmail.com.



Nel frattempo, chi è interessato può contattare la Onlus forlivese sul sito web (www.vipforli.com) o sui social.