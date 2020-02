Walter Celi presenta il suo nuovo disco "Blend"

Mercoledì 5 febbraio, ore 22.00, al Diagonal Loft Club di Forlì giunge in concerto Walter Celi.

Songwriter e polistrumentista pugliese di origini greche e etiopi, Walter Celi, è stato appena eletto "best performer" italiano dal prestigioso circuito italiano KeepOn Live. Attivo dal 2005 come batterista e percussionista in diverse realtà italiani, ha messo in luce il suo approccio "analogico" e il suo talento di pianista e compositore nel disco d'esordio del 2017, "Lost Womb Of The Night".

Nell'ottobre del 2019 è uscito il suo secondo disco "Blend", pubblicato da XO la factory, una raccolta di tracce pop dal groove black e dal gusto internazionale.

Ingresso gratuito.