Piccolo a chi? Un webinar per conoscere e amare i cani di taglia piccola

Piccolo a chi? Spesso considerati quasi dei "non cani", i cani di piccola taglia sono veri e propri cani, come tutti gli altri, con le loro motivazioni ed esigenze. Proprio per questo mercoledì 10 giugno, dalle 20 alle 22, va in onda un webinar in cui si va a capire chi sono questi animali, che caratteristiche hanno, quali accortezze avere perché crescano sereni, rispettando la loro natura.

Programma dettagliato: Pensieri comuni sui cani di taglia piccola; Le reali esigenze e motivazioni; Le razze; Nutrizione; Accudimento; Rapporto con conspecifici, persone e ambiente; Problematiche fisiche; Vivere con un cane di taglia piccola; Training.

Il seminario si terrà sulla piattaforma online Zoom, fruibile da PC/Mac o tablet/telefono, di facile utilizzo con possibilità di interazione (domande scritte e vocali).

Quota di partecipazione: 15 euro. Posti limitati. Per info ed iscrizioni mandare un messaggio whatsapp al 331/3898545