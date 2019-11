Dal matrimonio elegante a quello country: tutte le sfumature del Wedding Day

Il matrimonio è sempre un momento speciale per i futuri sposi, le famiglie, gli amici e tutti coloro che sono coinvolti nell’organizzazione e nei preparativi di questa grande festa. Ecco allora che CavaRei a Forlì dedica un intero un evento su misura per gli sposi, parenti, amici e tutti coloro che amano il tema wedding.

Domenica 10 novembre dalle 11.30 alle 19.00 si svolge il Wedding Day con ampio spazio dedicato alla presentazione delle linee di abbigliamento, calzature e gioielli con la speciale collaborazione del gruppo di animazione itinerante e coinvolgente.

Le sale del Wedding Day sono divise su vari temi: elegantissimo, dinamico, country, marino. Ogni tema sarà allestito in modo esclusivo, dai fiori agli addobbi, dagli abiti agli accessori, e in ogni area ci saranno uno o due espositori con proposte, dimostrazioni, offerte dedicate ai nostri ospiti per stimolare, stupire, soddisfare i cinque sensi: tutto quello che per ora era solo un’idea, da noi oggi potrà trovare realizzazione e professionalità, grazie al lavoro di collaborazione delle attività partecipanti, che sapranno accogliervi con allestimenti di gusto e competenze di settore.

Sarà di scena anche la bellezza con acconciature di tendenza e make-up da sogno, realizzati dal vivo e sarà a disposizione anche un corner dedicato ai vostri set fotografici nella sala country a cura di Foto Paolini.

Romantico e da sogno, col calar del sole intorno alle 18.00, arriverà il momento dolce della coccola pomeridiana con il taglio della torta, abbinato a uno spettacolo pirotecnico a cura de La Casa dei Fuochi che vi scalderà i cuori e accompagnerà nei vostri sogni, ora impreziositi da un bagaglio maggiore di idee e promozioni a voi dedicate, pensate per accompagnarvi nella realizzazione del vostro evento.