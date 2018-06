Weekend in lingua immersi nella natura

Agriturismo Campo Rosso inaugura i primi Weekend Linguistici immersi nel gusto e nella natura romagnola. Per tutti i partecipanti l'opportunità di scoprire il territorio e le antiche tradizioni locali attraverso una divertente e rilassante chiacchiera in Inglese. Prenotazione obbligatoria



SABATO 9 GIUGNO

ore 15:00-17:00 Foraging in inglese (min. 4 persone) € 15

(passeggiata e raccolta di erbe spontanee)

ore 17:00 -19:00 "Teatime" in inglese (min.2 persone) € 15

(Passeggiata lungo il fiume e pausa tè)



Saranno disponibili divrsi pacchetti: pacchetto foraging + teatime €20, pacchetto teatime + cena € 40, pacchetto foraging + teatime + cena

€ 45



DOMENICA 10 GIUGNO

ore 15:00-17:00 Cherry Picking in inglese (min 4 persone) € 20

(Trekking e raccolta delle ciliegie)

ore 17:00-19:00 "Teatime" in inglese (min 2 persone) € 15

(Passeggiata lungo il fiume e pausa tè)



Per questa giornata, saranno messi a disposizione: pacchetto pranzo + cherry picking € 45, pacchetto cherry picking + teatime € 50

Disponibili anche pacchetti weekend. Contattare l'agriturismo per maggiori informazioni: 3805142609