Weekend spensierato tra Carnevale, sfilate di moda, deliziose bontà e tanto altro

Ecco il fine settimana: fra Carnevale, musica, teatro e tanti altri deliziosi appuntamenti, sarà proprio impossibile annoiarsi. Vediamo gli eventi più interessanti che ci aspettano!

Weekend di Carnevale

Questo è il weekend del Carnevale, e per grandi e piccini è il momento di travestirsi nei modi più buffi e divertirsi, abbandonando la serietà di tutti i giorni. Largo alla spensieratezza, ai deliziosi dolciumi e a tante risate!

Fra sabato e domenica il Carnevale arriva nei quartieri: spazio a carri mascherati, musica e merende! Anche al centro sociale "Primavera", da venerdì a lunedì, si festeggia con un Carnevale intergenerazionale tra maghi, caramelle e Tex Willer. Domenica Bolle giganti, maschere e musica alla Festa di Carnevale a Dovadola.

Weekend di moda e sfilate

Venerdì all'Ottantadue Music Club si tiene "Madame", una notte sensuale tra moda, musica e Carnevale. Sabato ci aspetta invece una cena spettacolo con musica e sfilata di moda al ristorante Le Tre Corti. Un modo per salutare l'imminente arrivo della primavera e scoprire le prossime tendenze, all'insegna del buon gusto fra cibo, vino e moda.

Weekend di musica

Il weekend inizia benissimo venerdì con tutta la carica dei Guns N' Roses nella serata tributo di Rockin' Time, al circolo culturale "La Rimbomba" di Bertinoro si viaggia sulle note rock e funk con The Handymen. Domenica l'emozione è assicurata con i contrabbassi dei Ludus Gravis all'Area Sismica di Ravaldino in Monte.

Weekend di teatro

Venerdì al teatro Diego Fabbri tutta l'ironia di Michele Serra ne "L’amaca di domani", mentre al Teatro Felix Guattari uno spettacolo in bilico tra vocazione e tabù: "Monologo della buona madre". Sabato Drusilla Foer interpreta la "Venere nemica" al teatro comunale di Predappio: Lella Costa va in scena con "Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione" al teatro Mentore di Santa Sofia.

Domenica al Diego Fabbri "L’acqua cheta" compie cent'anni e torna a teatro con Corrado Abbati.

Weekend di viaggi e panorami

Forse non si può volare via per davvero, ma di sicuro ci si può lasciare trasportare dalla fantasia e dai racconti per immagini: venerdì possiamo scoprire le meraviglie dell'Uzbekistan con il racconto di viaggio di Vincenzo e Silvana al Circolo Inzir.

Ma il viaggio non è solo turismo: sabato possiamo ascoltare il medico ed europarlamentare Pietro Bartolo che parla di immigrazione ed accoglienza.

Per chi invece preferisce mettersi in cammino di persona, domenica è il giorno giusto: si parte per il trekking del Raduno Scialpinistico, oppure si può scegliere un'escursione per ammirare il tramonto a San Paolo in Alpe.

Weekend di mostre e cultura

Venerdì si vola in Oriente con la presentazione del libro "Lo sguardo ad Oriente" di Paolo Poponessi alla Sala Melozzo nell'omonima piazza.

Sabato al Mondadori Book Store all'interno del centro commerciale Mega Pier Giuseppe Bertaccini presenta il suo libro "Io, Sgabanaza": il comico si racconta tra vita, barzellette ed essenza romagnola.

Per quanto riguarda le mostre, venerdì inaugura a Forlimpopoli all'Ex Gil La mostra dei giovani studenti del Liceo delle Scienze umanei. Sabato inaugura a Forlimpopoli “Il Grido della Terra”: dall'enciclica di Papa Francesco ai cambiamenti climatici, mentre a Forlì alla Fondazion Dino Zoli inizia la mostra di Lucia Bubilda Nanni, dedicata ad arte e tessuti con i suoi "Profili cuciti di santità".

Continuano le mostre "Ulisse. L'arte e il mito", la grande mostra-evento del Museo San Domenico appena iniziata, oltre a: "Touroperator", le opere di Massimo Sansavini fatte con le barche di Lampedusa al Museo Archeologico di Forlimpopoli, alla galleria d'arte Vero Stoppioni "Le favole di La Fontaine" interpretate dagli acquerelli di Enzo Bellini, alla Galleria Manoni 2.0 c'è "Luoghi e presenze", la personale di Alfonso e Nicola Vaccari. Continua anche, all'Ospedale, “Arte in gioco”, una nuova mostra in pediatria.