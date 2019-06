Dalla Festa Artusiana al Vitignanostock passando per la Sagra della Fiorentina: tutti gli eventi del weekend

Ci aspetta un weekend caldissimo: ricordiamo tutti di bere tanta acqua, mangiare frutta e verdura, ma soprattutto di divertirci! Ecco tutti gli eventi in programma a Forlì e dintorni per questo fine settimana rovente.

Gastronomia

Termina questo weekend la Festa Artusiana 2019, appuntamento da non perdere per ogni amante del buon cibo e del buon vino, oltre che del divertimento; sabato però ci sono anche la Sagra della Fiorentina e la Festa di San Paolo in Alpe, quindi valutiamo bene come organizzarci... Venerdì, oltre alla cena all'aperto per aiutare i pazienti di pediatria, Caviro apre le cantine per una festa ricca di cibo, djset e ovviamente vino.

Musica e concerti

Venerdì e sabato appuntamento al Parco Urbano zona Collina dei Conigli per il Vitignanostock Rock Party: sul palco Khorakanè, Jaspers e molti altri! Venerdì in piazzetta della Misura Musiche d'Irlanda con gli Etilisti Noti, a Castrocaro si tiene il 47esimo Incontro di cori, mentre a Predappio la musica conquista il parco del Palazzo Varano per il "Giorno del Varano". Per tutto il fine settimana, da venerdì a domenica, continuano gli spettacoli della Festa Artusiana, mentre domenica sera si cena all'Area Sismica sulle note elettromagnetiche dei theremin degli Ooopopoiooo

Una domenica di natura e animali

Domenica è la giornata dedicata al mondo della natura: appuntamento a Premilcuore per un trekking di salute per tutte le "gambe" e concerto di fisarmonica e sassofono in conclusione; a Forlì inaugura una nuova area per cani; mentre al Giardino Botanico di Valbonella un incontro dal titolo: "Piante officinali: chi sono e come si usano?".

Altri appuntamenti: cinema, teatro, cultura e divertimento

Ripare la programmazione estiva dell'Arena Eliseo; venerdì Maurizio Gioiello e Marcello Nucciarelli raccontano i loro nuovi romanzi, mentre Emis Killa incontra i suoi fan per firmare “Supereroe Bat Edition”, il repack del suo ultimo album.

Domenica, lo spettacolo "Uomo a Vapore", e a Fratta Terme ritorna (dopo una pausa iniziata nel 2007) l'avvincente spettacolo della Discesa dei Carioli.

Mostre

Continuano le mostre: La dolce vita nella fotografia di Giovanni Valbonesi, "Le città invisibili", "Probabili dettagli" di Giuseppe Bertolino e Michele Truppi, mentre alla Casa di riposo Pietro Zangheri sono in mostra le opere di Giordano Viroli.