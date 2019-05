Dalla sagra del fungo prugnolo al Festival "Emergenza Climatica", tutti gli eventi del weekend

Finalmente il weekend e con esso forse, dico forse, un po' di sole...! Tiriamo il naso fuori di casa e vediamo cosa ci offrono Forlì e i suoi dintorni per il 24-25-26 maggio 2019, oltre, naturalmente, al battage finale per le amministrative comunali e le europee...!

Qualche carezza per il palato

Se si cerca una gratificazione gustosa, questo weekend si può cominciare venerdì sera con "Parole in pentola", per poi continuare domenica con il Pranzo de scartoz al quartiere Schiavonia-San Biagio. Se non è abbastanza prelibato, forse la Sagra del fungo prugnolo a San Benedetto in Alpe saprà soddisfarvi.

Weekend in musica

Sabato sera si esibisce l'orchestra Maderna sulle note di Mozart: il ricavato della serata finanzierà il restauro di San Mercuriale. Nel pomeriggio di sabato, invece, al San Domenico ci sono la soprano Hiroko Morita e l’arpa di Davide Burani, mentre se la musica classica e l'opera non sono il vostro pane, si può sempre tentare con il concerto al Naima Club: El quinteto cachivache en vivo.

Divertimento e sport per bambini

Se avete già visitato il giardino botanico di Valbonella, nella giornata di sabato i bambini sono i benvenuti In piazza Saffi per una gimcana, oltre che alla manifestazione "I Giovani e lo Sport".

Benessere, salute e natura

Questo venerdì al parco urbano c'è il Festival "Emergenza climatica", mentre per sabato, oltre alla visita guidata Ai piedi del gigante di Ridracoli, torna "La salita del cuore" e sabato e domenica è possibile acquistare in piazza Saffi un tris di erbe aromatiche di Aism, per sostenere la ricerca sulla sclerosi multipla. Se per domenica non avete impegni, valutate un giro nel Parco delle Foreste Casentinesi con il circolo dei viaggiatori!

Presentazioni, conversazioni e visite guidate

Venerdì a Casa Artusi a Forlimpopoli c'è lo scrittore Cristiano Cavina, mentre al Monte di Pietà Davide Savelli racconta "I delitti della fenice". Se siamo curiosi di storia, cibo e archeologia non possiamo perderci la Conversazione al MAF con l'antropologa Donata Luiselli. Vogliamo scoprire qualche cosa sulla nostra città? Questo sabato si può andare alla scoperta della pieve di Santa Maria in Acquedotto oppure approfittare dell'incontro con lo studio Siroscape per conoscere il mondo dell'architettura. Per grandi e piccoli lettori, alla Fumettoteca sabato e domenica si può partecipare all'iniziartiva "Se voglio divertirmi leggo... fumetti".

Weekend per mostre e musei

La Pinacoteca "Silvestro Lega" di Modigliana riapre al pubblico con una nuova veste, ma è visitabile solo di domenica: non perdete quest'occasione! Continuano le mostre "Ottocento", un grande viaggio nell'arte italiana tra Hayez e Segantini e Arte e gioia di vivere, “Mandarava”, “Le eleganti carte di Antonello Moroni”, la mostra antologica di Walter Piacesi al Glance Art Studio. E ancora "Nel ricordo" di Mastro Lupo, La dolce vita nella fotografia di Giovanni Valbonesi, "Conversazioni sulla fotografia", Politic Comics, È qui. Un percorso fra luoghi, persone e arte, mentre alla Galleria Artistica c'è la mostra dell’artista forlivese Ilaria De Lorenzi. Alla Zangheri c'è "Piccola musica di primavera dedicata a mamma", e nel palazzo del comune di Santa Sofia ci sono i manifesti realizzati dalle scuole per la raccolta differenziata.