Weekend a Forlì e dintorni, un ricco menù per grandi e piccini: tornano a sfilare i carri di carnevale

CARNEVALE - Terza edizione sabato del "Carnevale insieme" della zona ovest di Forlì, con i carri allegorici ed i gruppi mascherati che attraversano una parte vasta della zona, con partenza alle 14 dal parcheggio del palasport Villa Romiti (Quartiere Romiti) per concludere la sfilata e la festa nel quartiere Cava al parco Bertozzi di Via Sillaro.

TEATRO - Sabato, alle 21, al Teatro comunale di Dovadola va in scena lo spettacolo "The Normal Heart", tratto di Larry Kramer per la regia di Antonio Sotgia.

"Sogni bambini" è il nuovo, poetico e delicato spettacolo che Ferruccio Filipazzi presenta al Teatro Dragoni di Meldola sabato alle 21 nell’ambito della rassegna “A Teatro in Famiglia”. La pièce, recente produzione di Accademia Perduta/Romagna Teatri, si avvale delle installazioni di Marco Muzzolon

Per la rassegna domenicale dedicata alla Favola, il Teatro Il Piccolo di Forlì ospiterà, domenica alle 16, la compagnia Teatro Perdavvero con "I musicanti di Brema", spettacolo con musica e canzoni dal vivo ispirato all’omonima favola dei Fratelli Grimm. La pièce è diretta e interpretata da Marco Cantori.

Gli appuntamenti con la rassegna dedicata alla Danza al Teatro Diego Fabbri di Forlì proseguono domenica alle 21 con lo spettacolo "Gershwin Suite / Schubert Frames" presentato dalla MM Contemporary Dance Company. Le coreografie dei due quadri sono firmate da Michele Merola (Gershwin Suite) e da Enrico Morelli (Schubert Frames).

INCONTRI - "Al mondo tutto è incertezza, meno una cosa: la carità, l’amore. Occorre quindi un rinnovato stile di vita; quanto più la persona è in profonda comunione di vita con Dio, tanto più sarà capace di generare vita nuova: Generare relazioni nuove con Dio". Questo il tema dell’incontro della Scuola di Formazione promosso dall’Azione Cattolica di Forlì-Bertinoro sabato, dalle 15 alle 17, al nuovo teatro parrocchiale di Vecchiazzano.

Sabato, alle 16, al Circolo della Scranna, corso Garibaldi 80, Forlì, per la rassegna "I pomeriggi de' Racoz" si svolgerà un incontro con Davide Gnola, direttore del Museo della Marineria di Cesenatico, che terrà una conferenza su "Leonardo da Vinci in Romagna: il viaggio del 1502 al servizio di Cesare Borgia". Introdurrà l'iniziativa Gabriele Zelli con annotazioni storiche su "Forlì nel 1502 dal Rinascimento allo Stato Pontificio". Ingresso libero.

Gli eventi delle altre città:

MUSICA - Sabato, alle 21, al Teatro Mentore di Santa Sofia va in scena un nuovo spettacolo per il cartellone musicale, organizzato con la direzione artistica di Elena Indellicati e Vanni Crociani dell'Associazione Musicale “C. Roveroni”.

Meteora in concerto elettrico sabato al Pepper di Forlimpopoli, dove suoneranno i più grandi successi italiani ed internazionali degli anni '80, con diverse novità in scaletta. Inizio concerto ore 21,30.

CULTURA - Forlì celebra Fulcieri Paulucci di Calboli con una serie di iniziative organizzate dal Comune mercuriale in collaborazione col Liceo Scientifico Statale “Fulcieri Paulucci di Calboli” e l'Associazione Nazionale Mutilati Invalidi di guerra (Anmig), Sezione Provinciale di Forlì

MOSTRE - Il San Domenico di Forlì stupisce il pubblico con i grandi capolavori dell'arte con la mostra "Ottocento. L'arte italiana tra Hayez e Segantini". La vetrina della Camera di Commercio della Romagna su Corso della Repubblica 5, ospita la rassegna "800 e più: forme d’Arte in vetrina", esposizione collaterale alla mostra al San Domenico. A Palazzo Romagnoli è possibile ammirare al primo piano una retrospettiva dedicata all'artista romagnolo Enzo Bellini. La Galleria d’arte contemporanea “Vero Stoppioni” di Santa Sofia ospita la mostra “Moreni ospita Afro”. La sala XC Pacifici di Piazza Saffi ospita la mostra fotografica di Giles Duley dedicata all’Iraq ed alle attività che Emergency svolge in quel paese da più di 20 anni. L’esposizione, organizzata dal gruppo Emergency di Forlì-Cesena, è patrocinata dal Comune di Forlì.