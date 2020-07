Tante escursioni in Appennino, ma anche la musica jazz e per i bambini arriva Harry Potter

Un weekend all'aria aperta: le alte temperature di questi giorni e le norme anti-Covid che privilegiano gli eventi all'aperto hanno composto la proposta di svago per questo week-end, all'insegna della natura, ma senza trascurare i bambini, la musica e il cinema. Ecco cosa offre il territorio forlivese per il weekend. Per i bambini sarà sicuramente di grande attrattiva l'allestimento della più famosa scuola di magia e stregoneria del Mondo che arriva domenica sera nel suggestivo Castello del Capitano delle Artiglierie a Terra del Sole. Il mondo di Harry Potter arriva nel castello romagnolo: 4 case, 4 professori, 1 cappello parlante, tante prove e giochi da superare per immergersi nell'atmosfera di Hogwarts. Prevista la cena e tanti giochi a tema. E sempre per chi cerca qualcosa da mangiare, sabato la Pro Loco di Bertinoro invita i buongustai sul "Viale" di Bertinoro per la paella e la sangria.

Per chi resta in città, arriva in soccorso anche la musica. La stagione estiva di Area Sismica – interamente dedicata a Pierantonio Pezzinga – propone per il weekend il doppio concerto di Red Planet (formazione estemporanea nata espressamente per volontà di Area Sismica) e di Edison Studio, che sonorizza dal vivo il film muto del 1911 Inferno, di Francesco Bertolini e Adolfo Padovan. All'arena San Domenico domenica sera (ore 21) sale sul palco l'associazione Musicians, con il concerto "Woman in Jazz" (Info: associazionemusicians@alice.it - Tel. 329 5439297 Ingresso gratuito). Dopo il lockdown torna la musica live anche all'Orto di Sophie, sul palco per il primo concerto della stagione ci sono i Mobius. Da non dimenticare la proposta cinematrografica all'aperto dell'Arena Eliseo e della Sala San Luigi che proietta "Richard Jewell", l' ultimo fantastico lavoro del maestro Clint Eastwood.

Grande la proposta di escursioni sul nostro Appennino. Sabato si tiene il trekking all'interno della Foresta della Lama e alla Cascata degli Scalandrini. Un'escursione tra natura e fotografia che impegna tutta la giornata. Mentre per i più piccoli e per gli adulti meno esperti, nel pomeriggio, c'è in programma un'escursione pomeridiana per grandi e piccoli camminatori (almeno 6-7 anni) nella foresta di Campigna, una delle zone di maggior pregio naturalistico del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Anche le cascate dell’Acquacheta, un classicone dell’escursionismo romagnolo,si possono visitare sabato con una guida escursionistica. Possibile, infine, la visita a Rocca delle Caminate, che riapre.

Per gli amanti delle mostre, è sempre aperta, dopo la proroga fino ad ottobre, la mostra su Ulisse al San Domenico. Si può visitare anche "Il Muraglione che unisce", che racconta il passo che unisce Romagna e Toscana. A Predappio, gli spazi di Casa Mussolini ospitano la mostra "Badoglio telegrafa".

