Un weekend all'insegna di feste, musica e tanto buon cibo; ospiti d'eccezione, Paolo Bonolis e Simona Ventura

L'ultimo weekend di agosto è arrivato, ma l'estate non vuole finire così presto! Questo fine settimana, ricco di feste, gastronomia e musica, di ospiti d'eccezione e di affascinanti panorami tutti romagnoli, ne è la prova. Vediamo allora quali eventi animeranno questo weekend.

Aspettando il festival di Castrocaro

In attesa del festival di Castrocaro, venerdì è ospite di "Incontri al Tramonto" Paolo Bonolis, che si racconterà da "Bim Bum Bam" al Festival di Sanremo; domenica sarà invece la volta di Simona Ventura, che svela la sua vita da "regina della tv". Due appuntamenti imperdibili per incontrare in carne e ossa questi due personaggi televisivi di rilievo nazionale!

Teatro

Il weekend non delude nemmeno gli amanti del teatro: venerdì avventure e lezioni di vita in scena con "Le fuggitive", al Foro Boario di Predappio, mentre sabato a Bertinoro il Premio Ermete Novelli viene consegnato a Glauco Mauri, che per l'occasione interpreta “Il canto dell’usignolo” insieme a Roberto Sturno.

Feste, cibo e musica

Questo fine agosto, tuttavia, regalerà emozioni incredibili soprattutto a chi ama le feste: tantissime in programma, in città e sul territorio, e molte durano tutto il fine settimana! Un'occasione unica per gustare la compagnia degli amici, godersi la musica e assaporare deliziosi piatti tradizionali. Ecco qui l'elenco con tutti gli eventi.

Solo venerdì, si accende "Fricò Royal", la notte bianca di musica, danze e sapori, a Bertinoro, mentre in centro a Forlì, tra dj set e stuzzichini arriva l'aperitivo al Mercato delle Erbe.

Sabato a Rocca San Casciano arrivano i bikers per una serata all'insegna del rock con il motoraduno e festa della birra al chiosco dei bikers.

Venerdì, sabato e domenica: Buscherini Beer Fest respira aria rock, dai Queen a Vasco; all'istituto musicale Masini, concerti e seminari con il Festival "Meno Nove Più Tre"; torna anche la Festa della Croce a Civitella di Romagna, con musica e buona cucina, e a Bertinoro la Festa dell’Ospitalità 2019: protagonista la "Romagna dello Spungone"; a Civitella di Romagna menù saporiti, musica e giochi alla Festa di Castagnolo; Musica, gastronomia e sfilate alla Festa dla Fameja nella parrocchia forlivese di San Giorgio.

Dura da sabato a mercoledì prossimo, invece, la Festa provinciale della Cgil con cene gustose, Resistenza e Tinin Mantegazza.

Benvenuto Settembre!

Domenica mattina a Carpinello si saluta la prima alba di settembre con un suggestivo concerto all'ombra dell'antico platano con "Musica e parole sotto il platano".

Domenica di storia con le visite guidate

Domenica è possibile scoprire qualcosa di più della storia del territorio, con una visita della Città Artusiana tra storia, arte e architettura oppure facendo due passi nella storia, con la visita alla Rocca delle Caminate. Un'occasione perfetta per chi ha voglia di conoscere meglio due luoghi pieni di storia e fascino!

Mostre

Continua fino a sabato l'Omaggio al "surrealista" Massimo Mattioli in Fumettoteca, dove si tiene anche la mostra dedicata al mitico Diabolik; al Glance Art Studio Red Ronnie presenta "Timelas", la personale di Giovanna Fra, mentre proseguono le mostre dedicate alle opere e documenti per ricordare il pittore Luigi Michelacci e Rocche e castelli di Romagna dipinte da Giordano Severi.

Shopping

Terminano il 3 settembre i Raggi di s...aldi al Centro Commerciale Puntadiferro: questo weekend è il momento migliore per approfittare delle ultime offerte!

Natura

Nemmeno gli amanti della natura resteranno delusi da questo weekend. Venerdì tutti in diga a fotografare le stelle: appuntamento con lo scatto a Ridracoli; venerdì, sabato e domenica scatti unici, invenzioni e trekking per un fine settimana in mezzo alla natura. Ancora trekking domenica, ma un trekking sulle vie dell'acqua! Domenica si tiene anche un simpatico evento, dedicato al baratto di semi al giardino botanico: imperdibile!

Un sabato di antichi sapori

Sabato si riscoprono i sapori di una volta a Santa Sofia, mentre il mercato contadino di Tredozio offre un viaggio fra i sapori di un tempo con i prodotti di contadini e artigiani.