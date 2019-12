Weekend emozionante prima di Natale: evoluzioni circensi al Palafiera, Garage Xmas Market e tante iniziative natalizie

Oltre a fare gli ultimi acquisti per il Natale ormai davvero vicino, non dimentichiamo di concederci un po' di relax prima degli interminabili cenoni, dei pranzi e delle feste che ci aspettano. Ecco qualche suggerimento per rigenerarsi divertendosi!

Weekend: gli eventi imperdibili

Weekend di bontà

Sabato possiamo assaporare una cena di natale contadina a quattro mani con gli agrichef di Campagna Amica-Terranostra, o passaggiare al Mercatino delle operaie tra formaggi, salumi e Trio Belle Époque.

Sabato e domenica nel borgo di Premilcuore possiamo scoprire magie di fuoco, concerti, laboratori e delizie gastronomiche; sabato inizia anche la rassegna e' Zoc ed Nadel, con fuochi artificiali e tortelli alla lastra e non solo, che ci accompagna fino al 6 gennaio.

Weekend in spirito natalizio

Presepi: Dal centro a Vecchiazzano, ecco tutte le Natività da ammirare a Forlì; nella chiesa di San Giuseppe Artigiano c'è il Presepe meccanico napoletano ambientato nel quartiere Bussecchio; a Bertinorno il Presepe in Grotta; a Rocca San Casciano sono in mostra gli Antichi Presepi Artistici, e a Modigliana sono previsti Presepi nelle chiese, artisti e mostre per un "Natale in Arte". Magia e suggestione anche a Predappio, con il Presepe della Solfatara. Sabato il centro di Forlì s'illumina con il Presepe Vivente dei Bambini.

Mercatini: Continuano i mercatini della Fiera di Natale, con dolciumi, addobbi e tante idee regalo; C'è anche il mercatino di Natale alla Casa di Riposo Pietro Zangheri. In centro c'è anche “Donando”, il mercato di creatività che raccoglie fondi per il restauro della Basilica.

Il centro di Forlì si prepara al Natale con concerti, spettacoli e tanti presepi, e prosegue anche il Natale di Santa Sofia, con fiere, spettacoli, tombola e concerti. A Forlimpopoli al Museo Tobia Aldini si ammirano i pop-up natalizi di Massimo Missiroli

Cosa fare a Cesena nel weekend

Weekend di musica e teatro

Musica: Venerdì grande Concerto di Natale a San Mercuriale: sul palcoscenico il soprano Silvia Bertaccini. Per chi ama il rock, invece, Ricky Portera arriva in centro storico all'Ottantadue Music Club.

Sabato possiamo goderci la miscela di jazz di Alessandro Scala e il suo Groovology Trio, oppure il concerto dei Bevano Est, tra ironia e delicatezza.

Domenica a Santa Sofia tanta musica a teatro con le band del "Roveroni", mentre a Tredozio i protagonisti del Concerto di Natale saranno Pietro Picone e Andrea Ruscelli.

Teatro: Venerdì va in scena nella Sala don Bosco della Parrocchia dei Cappuccinini "Irene. L'artista del mondo", uno spettacolo su Irene Ugolini Zoli, e alla sala San Luigi si chiude il festival L'Occidente nel Labirinto con uno spettacolo dedicato ai diritti dei bambini.

Venerdì e sabato al teatro Diego Fabbri va in scena la commedia di Molière "La Scuola delle Mogli". Venerdì, sabato e domenica grandi emozioni e divertimento con gli spettacoli del Circo di Vienna.

Sabato al teatro comunale di Predappio Nathalie Caldonazzo e Francesco Branchetti portano in scena con "Parlami d'amore", mentre al teatro Mentore di Santa Sofia va in scena l'epica favola di “Pinocchio”.

Cosa fare a Ravenna nel weekend

Weekend di natura e benessere

Venerdì presso Il sentiero dei Cristalli un workshop per prepararsi al Natale attraverso la kinesiologia; domenica una bella passeggiata aspettando il Natale tra trekking e grigliate.

Weekend per i più piccoli

Sabato all'ex chiesa di Sant'Antonio Vecchio un pomeriggio di gran divertimento con i giocattoli di legno; a Forlimpopoli al Museo Tobia Aldini un laboratorio dedicato a Carta, fili e colori al museo.

Per tutto il weekend continuano il divertimento e l'emozione sulla pista di pattinaggio in centro.

Cosa fare a Rimini nel weekend

Weekend di mostre e cultura

Venerdì al palazzo di residenza della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì si presenta "Ultima fermata Italia", l'abbecedario satirico di Cucchi, Selvi e Virgolini; sabato a La Fiasca Francesca Vannini presenta il suo romanzo "Ultima ratio".

Termina sabato la mostra "Proposte per una collezione" alla Galleria Farneti, mentre inizia la mostra collettiva d'arte natalizia, con oltre 70 opere esposte.

A Villa Bertaccini continua "iBrick", un entusiasmante viaggio alla scoperta dell'universo Lego; ai Musei San Domenico "Nigthscapes", la mostra fotografica di Luca Campigotto; alla Galleria del Canale continua la mostra "Siamo tutti figli di questo mondo, riflessi della stessa umanità"; prosegue anche la mostra fotografica “Gradazioni di luce”; Negli orari di apertura di Burghetto si possono ammirare le fotografie di Giorgia Teti per la mostra "nell'Anima"; alla Galleria d'arte Manoni 2.0 continua la mostra Il sacro nell'arte fra pittura e scultura. Alla Fumettoteca una mostra celebra i 50 anni di carriera di Marcello Toninelli. Al Palazzo del Monte di Pietà in mostra i "Residui" di Mattia Vernocchi.