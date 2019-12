Weekend magico: dalla Fiera di Santa Lucia ai concerti di Natale, tantissimi mercatini e iniziative

Queste settimane prima del Natale sono frenetiche, fra lavori da chiudere, bilanci per l'anno che va via e i sogni per quello che arriva. Il weekend arriva in nostro soccorso per permetterci di riprendere il fiato, rilassarci e occuparci dei regali per i nostri cari. Tutta Forlì si prepara al Natale e fra Fiere, concerti, mercatini e presepi: l'atmosfera è davvero quella natalizia. Ma non è tutto!

Ecco allora gli eventi di questo magico weekend.

Weekend: gli eventi imperdibili

Weekend in spirito natalizio

Se si ha voglia di respirare un po' di sano spirito natalizio, ora che abbiamo avuto anche la neve non c'è più una scusa. Per tutto il weekend resta aperta la pista di pattinaggio, si può visitare il mercatino di Natale alla Casa di Riposo Pietro Zangheri e in piazza Saffi ci aspettano dolciumi, addobbi e tante idee regalo nei mercatini della Fiera di Natale.

Venerdì parte il magico Natale di Santa Sofia, che si protrae fino al 6 gennaio con fiere, spettacoli, una tombola e concerti.

Sabato parte, a Modigliana, "Natale con l’arte": i negozi chiusi si illuminano con le opere artistiche.

Per chi proprio non vuole perdersi nemmeno un mercatino, solo per sabato al centro commerciale Curiel ci sono tanti oggetti creativi da ammirare al Mercatino natalizio, mentre solo domenica al Villaggio Mafalda tante opere creative per aiutare i ragazzi autistici. Da domenica e fino al 22 dicembre nel chiostro di San Mercuriale arriva “Donando”, il mercato di creatività che raccoglie fondi per il restauro della Basilica.

Qualcuno ha detto... presepi? Partiamo da Bertinoro: imperdibile il magico Presepe in Grotta! Alla chiesa di San Giuseppe Artigiano c'è il Presepe meccanico napoletano ambientato nel quartiere Bussecchio; a Rocca San Casciano sono in mostra gli Antichi Presepi Artistici, a Modigliana sono previsti Presepi nelle chiese, artisti e mostre per un "Natale in Arte".

Weekend di musica e teatro

Gli amanti della musica questo weekend hanno l’imbarazzo della scelta, e anche chi va matto per i concerti di Natale: si parte venerdì con Rodney Bradley che ci porta la voce dell'hammond; venerdì e sabato al festival "Comediventi" Lucifour M, Doansai, Hazina e tanti altri.

Sabato l'Aeronautica di Forlì ospita "In…Canto di Natale", il concerto per il "Villaggio Mafalda", la Giovane Orchestra del Masini si esibisce al Concerto di Natale nell'Abbazia, mentre per l'Haikufestival: sono attesi Craig Taborn e John Butcher. Sempre sabato sul palco dell'ottantadue music club è protagonista il jazz pieno d'armonia del Paolo Ghetti Quartet mentre al circolo culturale La Rimbomba a Bertinoro ascoltiamo cover italiane e internazionali con i Mi Diesis.

Per chi preferisce il teatro, venerdì va in scena lo spettacolo di beneficienza "Ma tu lo sai cos'è l'amore?"; sabato si ride con Paolo Cevoli che porta in palcoscenico "La sagra famiglia", mentre per chi ama i grandi classici, imperdibile il "Don Chisciotte della Mancia" firmato dal Teatro delle Forchette. Domenica al Diego Fabbri Corrado Abbati presenta l'operetta "Il Pipistrello", rinnovata grazie al nuovo allestimento.

Weekend di mostre e cultura

Venerdì Emanuela Bianchi Porro racconta lo straordinario rapporto con sua sorella Benedetta; l'Associazione Abakhi racconta la sua lotta quotidiana per i diritti sociali. Continuano gli appuntamenti sotto l'androne, alla scoperta del volto segreto di Forlì, tra palazzi e delitti. Sempre venerdì, Massimo Donà e Marcello Veneziani a confronto sul tema La politica ai tempi dei social network.

Sabato Mario Proli svela la “Storia del commercio In Romagna”, dall'antica Roma al Duemila, mentre alla fondazione Dino Zoli la parola va ai fotografi Alessandra Baldoni e Luca Gilli.

Per quanto riguarda le mostre, inaugura sabato la mostra di Massimo Giacon, “Fantasia”. Da venerdì a domenica, all'interno del temporary store "E Negozie en te zarde", è visitabile la mostra "Il giardino della creazione", della pittrice forlivese Marina Ravaioli.

Terminano domenica la mostra di Palazzo Romagnoli dedicata ai castelli romagnoli attraverso le "vedute" di Giordano Severi e la mostra dedicata al sessantesimo Premio Campigna.

A Villa Bertaccini continua "iBrick", un entusiasmante viaggio alla scoperta dell'universo Lego; ai Musei San Domenico "Nigthscapes", la mostra fotografica di Luca Campigotto; alla Galleria del Canale continua la mostra "Siamo tutti figli di questo mondo, riflessi della stessa umanità"; prosegue anche la mostra fotografica “Gradazioni di luce”; fino al 19 dicembre continua Arte e gioco. Gli scatti di Giorgio Busignani in pediatria. Negli orari di apertura di Burghetto si possono ammirare le fotografie di Giorgia Teti per la mostra "nell'Anima"; alla Galleria d'arte Manoni 2.0 continua la mostra Il sacro nell'arte fra pittura e scultura. Alla Galleria Farneti prosegue fino al 21 dicembre "Proposte per una collezione", con opere di Angelo Ranzi. Alla Fumettoteca una mostra celebra i 50 anni di carriera di Marcello Toninelli. Al Teaching Hub dell'Università di Forlì fino al 19 dicembre è visitabile la mostra fotografica "Images of diversity", gli scatti che riflettono su riconciliazione e democrazia nei Balcani. Al Palazzo del Monte di Pietà in mostra i "Residui" di Mattia Vernocchi; mentre fino al 19 dicembre all'Angolo Mazzini si possono ammirare le maioliche artistiche di Morena Moretti.