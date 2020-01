Weekend di shopping sulle note dei Beatles e di Vasco: ecco gli eventi da non perdere

Le feste sono finite, l'epifania se le è portate via e chi era in ferie è già tornato al lavoro e alla normalità. Ma il weekend è alle porte ed è un'ottima occasione per prolungare la sensazione di vacanza! Allora ecco gli eventi più interessanti del fine settimana.

Gli eventi imperdibili

Weekend di musica

Il weekend parte bene venerdì: un concerto di beneficenza sulle note dei Beatles a Forlimpopoli, al Naima Club I Devils omaggiano la musica del grande Ivan Graziani, mentre all'Ottantadue Music Club ci aspetta il blues "selvaggio" di Elli de Mon.

All'X-Ray venerdì e sabato si balla e si canta: due serate live dedicate a Vasco con i Roxy Bar, mentre solo per sabato al Teatro Mentore di Santa Sofia si può assistere al concerto fra "stagioni" e degustazioni con il Michele Francesconi Trio.

Weekend di teatro

Amanti del teatro, questo è il vostro weekend: venerdì e sabato Alessio Boni in palcoscenico veste i panni di Don Chisciotte al Teatro Diego Fabbri; sabato possiamo sognare con il nuovo allestimento de "Il lago dei cigni" al Teatro comunale di Predappio, oppure assistere al "Mastro don Gesualdo" in scena al Testori. Alessio Boni in palcoscenico veste i panni di Don Chisciotte

Domenica al teatro Il Piccolo vanno in scena le favole con lo spettacolo "Rodarissimo": uno spettacolo perfetto per i più giovani cultori del teatro!

Ultimo weekend per il Circo, la pista di pattinaggio, e molti presepi

Per regalarsi un po' di Divertimento ed emozione sul ghiaccio, grazie alla pista di pattinaggio, questo è l'ultimo weekend disponibile; fino a domenica continuano anche gli spettacoli del Circo di Vienna.

Terminano domenica 12 gennaio anche molti eventi a tema natalizio legati al presepe: la magia del Presepe in Grotta a Bertinoro, gli Antichi Presepi Artistici a Rocca San Casciano, la 31esima Rassegna dei Presepi di Terra del Sole, e la mostra dei pop-up natalizi di Massimo Missiroli a Forlimpopoli.

Weekend di arte e cultura

Venerdì al Circolo Inzir Eleonora Lega svela le meraviglie del Sudafrica, mentre sabato è possibile apprendere alcune preziose nozioni di autodifesa grazie al seminario gratuito di autodifesa dedicato alle donne (a numero chiuso: meglio chiamare subito!)

Ancora sabato, Luca Marianaccio e Lucrezia Roda chiudono le conversazioni di "Gradazioni di luce", la mostra che dopo Singapore è tornata in Romagna a emozionarci e che termina il 19 gennaio.

Domenica non sappiamo cosa fare? Perché allora non concederci una bella visita a Terra del Sole, alla scoperta di usi, costumi e tradizioni della Romagna di una volta?

Proseguono le mostre “Gradazioni di luce”, "nell'Anima" di Giorgia Teti, in pediatria all'ospedale Morgagni c'è “The game, il gioco (oggi)”, mentre prosegue anche oltre il natale l'emozionante presepe animato con la voce di Benedetta Bianchi Porro in basilica a Forlimpopoli.