Weekend di rock ed emozioni: dal bassista di Ligabue al mentalista Francesco Tesei, e tanto altro

Finalmente weekend! E voi sapete già come impegnarlo? No? Ecco qui qualche spunto per passare un weekend indimenticabile!

Weekend: gli eventi imperdibili

Weekend di musica

Il weekend comincia venerdì con il rock: non solo lo storico bassista di Ligabue, ma anche al Wild Horse Irish Pub si fa il pieno di pop, rock e spirito libero nel live dei MeG.

Sabato si va tra swing e gypsy jazz con i Minor Swingers, mentre domenica all’Area Sismica ci aspettano nuovi panorami musicali con Lytton, Massaria, Prati e Martusciello; a Forlimpopoli nella Sala Aramini Folk Club si trovano influenze manouche e radici romagnole nel live degli Scaricatori.

Weekend di teatro

Venerdì al teatro comunale di Civitella una rilettura tragicomica dell'Inferno dantesco con "La Divina commediola" di Giobbe Covatta.

Sabato grandi e piccini al teatro Dragoni di Meldola, dove Carlo Presotto dà vita alla favola di Cappuccetto Rosso; alla sala Don Bosco della Parrocchia dei Cappuccini, invece, torna in scena "Il boia nazista a Roma e a Forlì", mentre al teatro Mentore torna in sala il film pluripremiato “Rwanda” di Riccardo Salvetti.

Domenica al teatro Il Piccolo I Guardiani dell’Oca raccontano le avventure di "Robin Hood" per i più piccoli.

Weekend nella natura

Sentite nostalgia della natura? Domenica ci sono due opportunità speciali per immergersi nella natura: un trekking fotografico nel parco delle foreste casentinesi oppure il trekking dell'Acquacheta.

Weekend di mostre e cultura

Venerdì ricco di appuntamenti: al Liceo Morgagni c'è la Notte dei Licei: corteo, musica e poesia per celebrare la cultura classica, al ristorante La Granadilla si va a cena con l'autore: Eraldo Baldini torna al gotico con “La palude dei fuochi erranti”, mentre al caffè del Teatro incontriamo Mirco Cucchi, Francesco Selvi e Paolo Virgolini che presentano il libro "Ultima fermata Italia".

Domenica ci si ritrova a Terra del Sole per "Par Sant'Antoni", una visita guidata tra riti e tradizioni di un tempo.

Sabato ad Arte al Monte inaugura Il vecchio e nuovo Testamento interpretato da Franco Vignazia; proseguono invece le mostre “Gradazioni di luce”, "nell'Anima" di Giorgia Teti, in pediatria all'ospedale Morgagni c'è “The game, il gioco (oggi)”, alla Fumettoteca Un omaggio a Federico Fellini, signore del cinema e del fumetto e prosegue l'emozionante presepe animato con la voce di Benedetta Bianchi Porro in basilica a Forlimpopoli. In mostra c'è anche "Viva la primavera di gennaio!" di Anny Wernert all'Angolo Mazzini.