Un weekend all'insegna del gusto: dalle caldarroste ai tartufi, tutti i sapori dell'autunno

Siete pronti per il weekend? Se non avete ancora trovato una destinazione, questo weekend ha di sicuro qualche evento interessante - e goloso: siete pronti a gustare tutto il piacere del fine settimana?

Gastronomia

Imperdibili appuntamenti del weekend per le buone forchette: venerdì c'è l'Utobarfest: le birre artigianali romagnole con contorno di musica e street food, mentre domenica si può scegliere fra caldarroste e altre bontà alla Sagra della Castagna di Premilcuore e gli aromi supremi e i piatti deliziosi della Fiera e sagra del tartufo a Dovadola!

Ma non solo: da venerdì a domenica troviamo tante bontà da assaggiare al Mercatino regionale francese in piazza Saffi, e carni eccellenti da gustare in piazza Cavour con Griglie In Festa. Solo per sabato al mercato delle erbe si trovanole bontà dell'autunno: vin brulè e tortelli alla lastra!

A coronamento del weekend, sabato al Bar Arcobaleno c'è una Festa della Birra.

Musica e teatro

Non ci sono molti eventi questo weekend per gli amanti di musica e teatro; speriamo nella qualità contro la quantità!

Venerdì l’Artusi torna a teatro con la commedia “Mescola mescola mescola” al Verdi di Forlimpopoli.

Domenica all'Area Sismica scopriamo il potere evocativo della musica sul palco con i Calipso.

Natura e Sport

Avete voglia di una bella gita al Muraglione? Sabato si parla del restauro della lapide sul Muraglione, quale occasione migliore per andare?

Sempre sabato, si può optare per un trekking al parco del Carnè per raccontare la Mongolia, oppure dedicarsi a visite, trekking e introspezione: alla scoperta di santuari ed eremi con i “Monasteri Aperti”.

Domenica avete voglia di muovervi? Quello che ci vuole è una pedalata in mountain bike tra boschi e colline della Romagna!

Benessere e salute

Sabato Appuntamento con "medico e psicologo di base insieme"; Primo compleanno al centro per gravidanza e genitorialità consapevole; "Fibromialgia: affrontiamola insieme", un incontro per combattere questa patologia cronica.

Domenica si parla di salute e benessere con l'incontro "Sani & Salvi".

Cultura romagnola (e non solo)

Questo weekend offre davvero l'imbarazzo della scelta per tutti gli amanti della cultura romagnola o della cultura in generale. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta giorno per giorno:

Venerdì una serata dedicata al dialetto romagnolo tra parole e spettacoli; Brunella Garavini svela la tradizione della Segavecchia tra folklore e storia locale; Clara Piacentini presenta il libro "Una farfalla con le stampelle" e Massimo Montanari svela la natura “culturale” dei paesaggi. Per i più piccoli al Centro Commerciale Puntadiferro continua Salviamo il Pianeta Blu!. Da venerdì fino a domenica alla Fumettoteca ci sono le porte aperte per scoprire il mondo dei fumetti.

Sabato si può passeggiare alla scoperta di artigianato e fantasia sulle bancarelle del mercatino creativo al Centro Commerciale Curiel; e intanto che siamo in zona perché non fare un salto alla Fumettoteca?

Domenica Davide Gnola racconta il viaggio di Leonardo in Romagna; l'arcivescovo Erio Castellucci rivela le radici cristiane dei valori europei e se si ha voglia di passeggiare si puà andare a spasso per il centro storico sulle orme di Caterina Sforza!

Mostre

Dopo aver toccato Singapore, sabato si inaugura la mostra fotografica “Gradazioni di luce”.

Continuano le mostre: “Macchine di Leonardo”, le Rocche e i Castelli di Giordano Severi, "Nigthscapes", la mostra fotografica di Luca Campigotto, "Siamo tutti figli di questo mondo, riflessi della stessa umanità": mostra fotografica alla Galleria del Canale; sono in mostra anche i dipinti di Alfonso e Nicola Vaccari, in Pediatria ci sono gli scatti di Giorgio Busignani, e Alberto Mingotti espone le sue sculture in ceramica. Continua anche la mostra fotografica Auguri Tank, in zir par la Rumagna. Il 900fest "fotografa" cause e origini del fascismo in Italia con una doppia mostra e prosegue anche "Scirocco", la mostra di dipinti di Vito Matera.